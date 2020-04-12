لماذا احتفل نيمارعلى طريقة هالاند بدوري الأبطال؟

كشف مدافع فريق باريس سان جيرمان، البرازيلي ماركينيوس، سبب احتفال مواطنه نيمار على طريقة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، بعد التأهل على حساب الفريق الألماني لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال ماركينيوس عبر مقطع مصور نشرته صحيفة sport الإسبانية: "هناك أسباب عديدة وراء ذلك، أولها تصريحات لاعبي دورتموند بعد فوزهم في مباراة الذهاب (2-1 في ألمانيا)".

مضيفا: "وقتها تعمد لاعبو الفريق الألماني الهتاف ضدنا، والاستهزاء بنا، في النفق المؤدي لغرفة الملابس.. نيمار يحب هذه التصرفات، ولا يقلق منها، فهو اعتاد كثيرا الرد على الاستفزازات"

ليقول له نيمار"اتركني أفعل مثله، ولا تحاول إيقافي".

ونجح الفريق الباريسي في تعويض خسارته، بالفوز على بوروسيا دورتموند إيابا (2-0)، على ملعب حديقة الأمراء، في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن هالاند قد انضم إلى دورتموند في يناير/كانون الثاني الماضي، قادما من سالزبورغ النمساوي، إلا أن مواصلة تألقه في البوندسليغا جذبت أنظار عمالقة أوروبا نحوه، وعلى رأسهم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.