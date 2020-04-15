رئيس "الزمالك" يهدد بانسحاب 14 ناديا من الدوري المصري

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، بانسحاب 14 ناديا من الدوري.

وقال منصور خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الزمالك"، مساء أمس الثلاثاء، "لقد أعطيت الجنايني مهلة حتى يوم 14 أبريل، وبعدها لن أكون معه، وأيضا محمد مصليحي وسمير حلبية وسيكون هناك 14 ناديا على الأقل لن يكملوا الدوري".

وجاءت تصريحات منصور بعد قرار عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة حاليا، بمعاقبة إمام عاشور لاعب الزمالك.

وأضاف رئيس الزمالك أن الجنايني يحارب النادي الأبيض، ويتخذ قرارات ضده منذ قدومه وتوليه المهام في اتحاد الكرة.

وتابع "أين عمرو الجنايني من العنصرية التي تعرض لها شيكابالا لاعب الزمالك في مباراة السوبر المصري الأخيرة بين الزمالك والأهلي بالإمارات".

وفي سياق متصل علق منصور على تصريحات التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي سودوفا الليتواني، التي ادعى فيها بصدور حكم لصالحه بتغريم القلعة البيضاء، وذلك عقب رحيله عن الزمالك دون فسخ التعاقد، بسبب تأخر النادي في دفع مستحقات اللاعب لمدة 4 أشهر.

وأوضح منصور "علمت أن حمدي النقاز اتصل في مداخلة مع أحمد شوبير المفروض بما إنه إعلامي أن يسمع من الطرف الثاني".

ولفت إلى أن "حمدي النقاز طلب فسخ تعاقده، اسألوا مواطنه فرجاني ساسي وسيخبركم أنه كان يريد العودة للزمالك، لكن رفضنا لأنه هارب وخائن وسنحصل على تعويض منه ولم يصل لنا أي خطاب من الفيفا".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تقدم بشكوى ضد الأهلي لدى فيفا بسبب هتاف جماهيره ضد محمود شيكابالا لاعب الزمالك في مباراة السوبر الأخيرة بالإمارات.

واستكمل "هناك قضية في الاتحاد الدولي بسبب الهتاف ضد شيكابالا في السوبر، لن نترك حق لاعب عندنا".