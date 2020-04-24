رونالدو البرازيلي: على كريستيانو أن يغضب عند سماع كلمة "مقارنة" بيننا

أثناء الحجر الصحي يقوم الكثير من مشاهير العالم بالتواصل مع جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مقاطع الفيديو أو البث المباشر، وكان من إحداها الظاهرة البرازيلية رونالدو داليما مع نجم الكرة الإيطالية المعتزل فابيو كانافارو.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية جزءا من الحديث الذي دار بينهما، سأله كانافارو عن الحديث الذي يتناقله الجمهور حول رونالدو الحقيقي.

بقصد مقارنة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي.

فكان جواب رونالدو البرازيلي: "على كريستيانو أن يغضب بسبب قول الجمهور بأنني رونالدو الحقيقي، لا يمكن مقارنة الأشخاص بعضهم ببعض، سيظل كريستيانو في وجدان وتاريخ كرة القدم بسبب الأهداف الذي سجلها وحالة الاستمرار الذي داوم عليها لسنوات، سيظل كريستيانو أحد أفضل اللاعبين في العالم، مثله مثل ميسي ولاعبين آخرين".

وأما بالنسبة إلى فترة رونالدو نازاريو في إنتر ميلان الإيطالي بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، قال: أذكر أنه كان يأمرنا بالركض 3 أو 4 كيلو مترات على العشب للإحماء فقط، لست أدري إذا كان يأمرنا بذلك كعقاب أو ما هو سبب ذلك، كان الأمر فظيعًا".

يذكر أن رونالدو لقب بالظاهرة لأنه لعب لأربعة فرق كبرى ومتنافسة في دورياتها هي برشلونة وريال مدريد من الدوري الإسباني، وإنتر ميلان واي سي ميلان من الإيطالي.. فضلا عن حصوله على لقب كأس العالم والهداف عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.