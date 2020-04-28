أحد الدوريات الـ5 الكبرى في طريقه إلى الإلغاء

أشارت تقارير إعلامية فرنسية الى القرب من الإعلان عن إلغاء موسم (2019/2020) بكرة القدم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن الموسم الكروي في فرنسا سيكون من الصعب استئنافه، ولهذا قررت الرابطة إلغاءه بشكل كامل.

وذكرت الصحيفة أن الرابطة تهدف لإعادة الدوري من جديد بداية الموسم المقبل، والذي سينطلق في شهر أغسطس القادم بشكل طبيعي.

ومن المقرر إصدار بيان رسمي في هذا الشأن، في وقت لاحق من اليوم، حيث سيصبح قرار الإلغاء حتميا، إذا اعتبرت الحكومة أنه لا يمكن لعب المباريات - حتى خلف الأبواب المغلقة - لغاية أغسطس/آب.

وعادة ما يبدأ الدوري الفرنسي في أغسطس/آب من كل عام.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حدد موعدا نهائيا لراوبط الأندية في كافة أنحاء القارة من أجل حسم موقف دورياتهم المحلية من العودة.