ديبالا ينتصر على فيروس كورونا

أعلن الأرجنتيني الدولي ولاعب يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، شفاءه التام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الأرجنتيني الدولي كان ثالث لاعبي يوفنتوس تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، بعد دانييل روجاني وبليز ماتويدي.

Many people talked in the past weeks ... but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care! ♥️ — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020

وفي 15 أبريل/نيسان، تم الإعلان عن شفاء روجاني وماتويدي، إلا أن ديبالا استغرق وقتا أطول للتخلص من الفيروس.

وأعلن مسؤولو يوفنتوس أن نتيجة اختبار المسحة المزدوجة لديبالا جاءت سلبية وبذلك شفي اللاعب بالكامل ويمكنه الآن الخروج من العزل المنزلي والعودة إلى التدريبات.

يذكر أن الثنائي روجاني وماتويدي سينتظم في التدريبات مع يوفنتوس بداية من يوم غد الخميس، تمهيداً لعودة النشاط الكروي في إيطاليا، على أن يلحق ديبالا بالفريق خلال الأيام المقبلة.