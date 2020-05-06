ديبالا ينتصر على فيروس كورونا

الأرجنتيني الدولي كان ثالث لاعبي يوفنتوس تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، بعد دانييل روجاني وبليز ماتويدي.
Many people talked in the past weeks ... but I can finally confirm that I am healed. Thank you once again for your support and my thoughts on all who are still suffering from it. Take care! ♥️— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 6, 2020
وفي 15 أبريل/نيسان، تم الإعلان عن شفاء روجاني وماتويدي، إلا أن ديبالا استغرق وقتا أطول للتخلص من الفيروس.
وأعلن مسؤولو يوفنتوس أن نتيجة اختبار المسحة المزدوجة لديبالا جاءت سلبية وبذلك شفي اللاعب بالكامل ويمكنه الآن الخروج من العزل المنزلي والعودة إلى التدريبات.
Covid-19, guarito @PauDybala_JR https://t.co/uEEC0VhTNX pic.twitter.com/wUcS6dmq13— JuventusFC (@juventusfc) May 6, 2020
يذكر أن الثنائي روجاني وماتويدي سينتظم في التدريبات مع يوفنتوس بداية من يوم غد الخميس، تمهيداً لعودة النشاط الكروي في إيطاليا، على أن يلحق ديبالا بالفريق خلال الأيام المقبلة.
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