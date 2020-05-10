بعد تصريحاته النارية... الاتحاد السوري لكرة القدم يصدر بيانا بشأن السومة

صرح مهاجم المنتخب السوري عمر السومة خلال لقاء تلفزيوني بأنه يعارض فكرة المدرب الأجنبي، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الكروية والسورية، ورد على ذلك الاتحاد السوري لكرة القدم.

وفي بيان نشره الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته على "فيسبوك"، اعتبر أن كلام السومة عبارة عن "وجهة نظر شخصية" ليس أكثر.

وقال السومة في لقاء مع تلفزيون "سما" السوري: "فكرة المدرب الأجنبي أثبتت فشلها مع المنتخب، والجماهير حالياً راضية عن الأداء ونتائج الفريق".

وأضاف "حتى اللحظة لم أتواصل مع المدرب التونسي نبيل معلول، ولكن تكلمت مع معظم الجهاز الفني للمنتخب".

ورد على ذلك أكد الاتحاد على أن "اللاعب لم يقم بالتواصل مع المكتب الإعلامي في الاتحاد قبل إطلاق تصريحاته التي تعبر عن وجهة نظره الشخصية".

ونوه الاتحاد أن "التعليمات الناظمة لتواصل كوادر المنتخب مع وسائل الإعلام لم تصدر بعد".

وأضاف السومة في حديث أثار الجدل "المدرب فجر إبراهيم أفضل من أيمن الحكيم، وكنت أرغب ببقائه كمدرب للمنتخب".

وكان الانحاد السوري لكرة القدم قد عين المدرب التونسي نبيل معلول مدربا للمنتخب السوري خلفا لفجر ابراهيم.