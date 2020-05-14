صحيفة: مورينيو قد يؤجل عودة الدوري الإنجليزي

تفكر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في اتخاذ قرار بتأجيل خطط استئناف مسابقة الدوري، بعدما قاد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام مجموعة المدربين المعترضين على عودة المسابقة.

وبحسب صحيفة "مترو" الإنجليزية، اجتمعت الرابطة بالمدربين بعدما اجتمعت بقادة الفرق عبر الفيديو، وأصر مورينيو على أن اللاعبين بحاجة لشهر على الأقل للاستعداد للعودة للملاعب.

وحصل مورينيو على دعم كبير من عدد من زملائه من المدربين من ضمنهم رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون.

Jose Mourinho has released a statement about his position over the return of the Premier League. https://t.co/aLsSHJC3Gl — Tottenham News (@Spurs_fl) May 14, 2020

وحضر المدربون الـ20 اجتماعا بالفيديو وتم عرض بروتوكول السلامة عليهم جميعا يوم الأربعاء، تمهيدا للعودة للتدريبات مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

ورغم موافقة المدربين على خطة العودة، سيطر عليهم القلق بشأن حالة اللاعبين ولياقتهم البدنية.