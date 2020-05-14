ليفاندوفسكي يوجه نصيحة لهالاند ويكشف عن المهاجمين المفضلين لديه

وفي تصريحات صحفية، قال ليفاندوفسكي: لدى هالاند إمكانات هائلة ويملك الوقت، لا أريد أن أضغط عليه بتصريحاتي، لكن إذا عمل بجد، يمكن أن يصبح لاعبا أفضل ويصل في النهاية إلى المستوى الأعلى.
وأردف ليفادوفسكي: "قد يكون من الجيد جدا بالنسبة له إذا بقي في الدوري الألماني لفترة أطول قبل اتخاذ الخطوة التالية".
وأشار البولندي الدولي إلى أن هالاند يعتبر من أكثر اللاعبين تكاملا حاليا، وأن لديه طموحا بأن يكون من أبرز المهاجمين في العالم، لكنه لا زال من المبكر تواجده في أندية مثل ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو غيرها، رغم أنه يستحق اللعب معهم.
View this post on Instagram
This pandemic has us all facing more stress and uncertainty than usual, if you’re feeling extra anxious these days you’re not alone. ⠀ In addition to taking care of our bodies we also have to take care of our mind.⠀ Meditation is a serious thing and definitely can help us regulate our own emotions so we can better pay attention to other people and act more altruistically.⠀ ⠀ “WE NEED TO FEEL OUR COLLECTIVITY - THAT WE’RE HERE TO HELP EACH OTHER MOVE THROUGH THIS”⠀ Stay strong and healthy! 🧘♂️⠀ ⠀ God bless you all 🙏🏻
وأجاب ليفاندوفسكي عند سؤاله عن أفضل المهاجمين الذين يحملون رقم 9 حاليا: "أود أن أذكر كريم بنزيمة، وتيمو فيرنر، ولويس سواريز، وسيرجيو أغويرو، وكيليان مبابي".
وكان ليفاندوفسكي من بوروسيا دورتموند عام 2014، ومنذ ذلك الوقت لعب مع الفريق البافاري 182 مباراة سجل خلالها 153 هدفا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)