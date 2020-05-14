ليفاندوفسكي يوجه نصيحة لهالاند ويكشف عن المهاجمين المفضلين لديه

وفي تصريحات صحفية، قال ليفاندوفسكي: لدى هالاند إمكانات هائلة ويملك الوقت، لا أريد أن أضغط عليه بتصريحاتي، لكن إذا عمل بجد، يمكن أن يصبح لاعبا أفضل ويصل في النهاية إلى المستوى الأعلى.

وأردف ليفادوفسكي: "قد يكون من الجيد جدا بالنسبة له إذا بقي في الدوري الألماني لفترة أطول قبل اتخاذ الخطوة التالية".

وأشار البولندي الدولي إلى أن هالاند يعتبر من أكثر اللاعبين تكاملا حاليا، وأن لديه طموحا بأن يكون من أبرز المهاجمين في العالم، لكنه لا زال من المبكر تواجده في أندية مثل ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد أو غيرها، رغم أنه يستحق اللعب معهم.

وأجاب ليفاندوفسكي عند سؤاله عن أفضل المهاجمين الذين يحملون رقم 9 حاليا: "أود أن أذكر كريم بنزيمة، وتيمو فيرنر، ولويس سواريز، وسيرجيو أغويرو، وكيليان مبابي".

وكان ليفاندوفسكي من بوروسيا دورتموند عام 2014، ومنذ ذلك الوقت لعب مع الفريق البافاري 182 مباراة سجل خلالها 153 هدفا.