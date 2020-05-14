رياض محرز يثير غضب المغاربة: لا نهتم بتشجيعهم لمنتخب الجزائر

أثار اللاعب الجزائري الدولي، رياض محرز، غضب الجماهير المغربية، بتصريحاته التي وصفتها مواقع مغربية بـ"المستفزة".

وخرج محرز، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في بث مباشر عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وتحدث فيه عن تتويج المنتخب الجزائري بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر.

وقال محرز: "التتويج والكأس للشعب الجزائري فقط، وربما بعض التونسيين، أما المغاربة فلا نحتاج لتشجيعهم".

وتابع قائلا: "لا داعي لفرحة الجماهير المغربية ولا أهتم بتشجيعهم لنا، ولا فرحتهم واحتفالهم بفوز الجزائر على السنغال في نهائي أمم أفريقيا".

واستمر مهاجم مانشستر سيتي، قائلا: "المغاربة انزعجوا من فوز الجزائر بالبطولة، إنهم يروننا دائما مزعجين ونتحدث كثيرا. هذا التتويج انتصار للجزائر وليس للمغرب".

واستدرك محرز، قائلا: "عندما تلعب الجزائر أنا شخصيا أعلم أن بعض الجاليات في باريس وضواحيها ليسوا معنا، هل تظن أن المغاربة يشجعونا؟ ليسوا كذلك ربما التونسيين يشجعوننا لكن المغاربة لا".

وهاجمت مواقع مغربية عديدة رياض محرز، ووصفت تصريحاته بالمستفزة، خاصة وأن لمحرز نفسه أصول مغربية ناحية والدته.

ووصف موقع "أخبارنا المغربية" تصريحات محرز بأنها محاولة لـ"بث سموم وخلق الفتن، بدلا من بث روح الصداقة والأخوة بين البلدين".