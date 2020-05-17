عودة الحياة الرياضية إلى سوريا بعد توقف دام أكثر من شهر

استأنف لاعبو كرة القدم السوريون تدريباتهم بعد توقف لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكد أعضاء فريق الوحدة الدمشقي إن حرارة الطقس وصيام شهر رمضان يؤثران على اللاعبين الذين كانوا يتدربون في منازلهم أثناء فترة الحجر الصحي.

وقال مؤيد العجان قائد نادي الوحدة بحسب مانشره تلفزيون "رويترز": "كانت العودة متعبة، بسبب حرارة الطقس الشديدة وترافقها مع صيام شهر رمضان المبارك".

ويخشى اللاعبون والمدربون أن يكون للتوقف لمدة شهر أثر سلبي على أداء اللاعبين في المباريات المقبلة.

وقال غسان معتوق مدرب نادي الوحدة "رمضان أثر عالمستوى بشكل عام وبكل دول العالم، ولكن نطمح للمواصلة بشكل مقبول يرضي جمهورنا الكبير".

وسمحت الحكومة السورية باستئناف الأنشطة الرياضية لكن المباريات ستقام بدون جمهور لمنع تفشي الفيروس وسط التجمعات الكبيرة.

وقال اللاعب مازن العيس "الجمهور هو فاكهة كرة القدم ويأثر بشكل كبير، فالنوادي ذات الجماهيرية الكبيرة مثل الوحدة، تفرق بشكل نسبي على الأخرة".

ورغم تخفيف بعض إجراءات العزل العام قبل أسبوعين، ما زالت التجمعات والأنشطة العامة محظورة.

وسجلت سوريا 51 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منها ثلاث حالات وفاة، وقالت وزارة الصحة السورية إنها لم تسجل أي حالات منذ 15 يوما.