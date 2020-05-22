رئيس الليغا الإسبانية: الدوري لن يعود إلا بعد إذن الأطباء

أكد رئيس رابطة "الليغا" الإسبانية خافيير تيباس، أن بطولة الدوري الإسباني "الليغا" ستعود فقط عندما ترى السلطات الصحية بأن ذلك ممكنا.

وتحدث تيباس إلى إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية وصرح بأن عودة الدوري الإسباني يعتمد على انتقال إسبانيا بأكملها إلى المرحلة 2 من إجرءات العزل الحكومية، فيما مدينتي برشلونة ومدريد على سبيل المثال لا تزالان في المرحلة 0.

وكانت تقارير قد أعلنت أنه من المحتمل أن تعود منافسات الليغا في 12 يونيو/ حزيران القادم، وأنه كان من المقرر أن يقص ناديي إشبيلية وريال بيتيس شريط المنافسات، وعادت تقارير أخرى وأكدت أن عودة الدوري ستكون في 19 من الشهر نفسه.

⚽El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó que la reanudación de la competición solo podrá regresar cuando las autoridades sanitarias den su visto bueno https://t.co/tPrVnTGWRS — Antena3Noticias (@A3Noticias) May 22, 2020

وأضاف تيباس في حديثه الإذاعي: نحن متحمسون للعودة من أندية ومديرين ولاعبين وحكام، لكن المنافسة ستبدأ فقط عندما ترى السلطات الصحية ذلك ممكنا.

وانطلق الدوري الألماني الأسبوع الماضي، ليكون أول البطولات عودة إلى الملاعب، فيما لا تزال بقية الدول الأوروبية كإيطاليا وإنجلترا وإسبانيا تترقب نتائج عودة البوندسليغا قبل السماح للاعبين بالعودة إلى المستطيل الأخضر، فيما ألغيت البطولتان رسميا في كل من فرنسا وهولندا.