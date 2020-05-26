هنري كان قريبا من مانشستر يونايتد وفيرغسون رفضه

رفض مانشستر يونايتد فرصة التوقيع مع أسطورة أرسنال تييري هنري، قبل انضمامه إلى المدفعية، وذلك وفقا لمسؤول الأمن السابق في الأولد ترافورد.

كشف رئيس الأمن السابق في نادي مانشستر يونايتد، نيد كيل أن السير أليكس فيرغسون فرط في فرصة التوقيع مع الفرنسي تييري هنري، قبل انضمام الأخير إلى النادي اللندني أرسنال، بعد أن حكم عليه بأنه معرض للإصابة.

وقال نيد الذي عمل بالإضافة لكونه رئيسا للأمن كحارس شخصي لفيرغسون وديفيد بيكهام وكذلك إريك كانتونا: كان المهاجم الفرنسي راغبا في البداية بالانتقال إلى مسرح الأحلام أولد ترافورد.

ويتابع كيل: اتصل بي شقيق إريك كانتونا الأكبر جان ماري، وقال لي أخبر فيرغسون أن تيري هنري يريد القدوم إلى النادي، وذهبت إلى فيرغسون وقلت له: يا رئيس لقد اتصل للتو جون ماري كانتونا، وقال أن هنري يريد القدوم إلى النادي.

Ned Kelly (Former head of security at Man Utd) says Eric Cantona's brother called him to say Thierry Henry wants to play for Man Utd.



He told Fergie but Fergie refused to sign him as he thought Henry was always injured. Arsenal then signed him.#manutd #MUFC #henry #cantona pic.twitter.com/tGKHja6qFX — tanup (@tanupUTD) May 23, 2020

ويكمل رئيس الأمن السابق: رد علي فيرغسون "مستحيل، إنه مصاب دائما"، وبعدها ذهب هنري إلى أرسنال، والباقي هو التاريخ.

وانتقل تيري هنري إلى أرسنال عام 1999، بعد أن كان يكافح في مركزه في يوفنتوس الإيطالي، مقابل 11 مليون جنيه استرليني، وساعد المدفعجية على تحقيق لقبين في الدوري الممتاز، وثلاثة ألقاب كأس الاتحاد الإنكليزي.

ويعتبر الفرنسي أحد أساطير النادي اللندني، حيث نجح بتسجيل 228 هدفا في 375 مباراة، وساهم في صناعة 92 هدفا، وكان من جيل أرسنال الذي صنع اسما كبيرا للفريق في بداية الألفية، وأحد أبرز صانعي إنجاز الفوز بالدوري الممتاز من دون خسارة في موسم 2003-2004.

The ball stuck to his feet like glue @ThierryHenry pic.twitter.com/N1DgZbfqox — B/R Football (@brfootball) May 24, 2020

وانتقل هنري عام 2007 إلى برشلونة الإسبانية، قبل أن يعود إلى فريقه إعارة عام 2012 لمدة قصيرة من فريقه الأمريكي نيويورك أود بويز، قرب نهاية مسيرته، حيث لعب مع الفريق 7 مباريات سجل فيها 3 أهداف.