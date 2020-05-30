لاوتارو يقترب من برشلونة وميلان يعثرعلى البديل

أشارت تقارير إعلامية الى أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قريب من الانتقال لبرشلونة الإسباني بعد قيام فريقه الحالي إنتر ميلان الإيطالي في العثور على بديل له.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإيطالي وافق على رحيل الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع "آس" الإسباني، إلى عثور النادي الإيطالي على بديل لمارتينيز، والمتمثل في الفرنسي ألكسندر لاكازيت.

حيث يرغب الفرنسي في المشاركة بدوري الأبطال للموسم المقبل، في الوقت الذي يمثل فيه النادي الإيطالي خيارا مثاليا للفرنسي، مع ابتعاد فريقه اللندني أرسنال عن إمكانية حجز بطاقة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

يذكر أن الفرنسي انضم لأرسنال قادما من ليون الفرنسي في 2017، شارك رفقت فريقه في 114 مباراة مسجلا 45 هدفا ومنحه 21 صناعة في كل المنافسات.