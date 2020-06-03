إصابة زوجة وبنات لاعب الأهلي ومنتخب مصر بفيروس "كورونا"

وقالت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ادعوا لنا.. إحنا كورونا أنا وبناتي".

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 47 حالة جديدة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية إلى 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيا.