برشلونة يسعى إلى تمديد عقد ميسي قبل فوات الآوان

نشرت وسائل إعلام تقارير عن تحرك إدارة نادي برشلونة الإسباني لبدء المحادثات مع نجم الفريق الأول ليونيل ميسي من أجل تمديد عقده.

ووفقا لإذاعة "كوبي كادينا" وصحيفة "سبورت" الإسبانيتين، فإن رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو سيبدأ المفاوضات مع الأرجنتيني، مع بقاء أقل من عام على انتهاء عقده.

Barça: Contracture pour Messi https://t.co/5OaFTSxIzI — dingiral fulbe (@DingiralFulbe) June 5, 2020

وعلى الرغم من اقتراب ميسي من عامه الـ33 في 24 من الشهر الجاري، إلا أن إدارة برشلونة لا تزال ترى فيه الدافع الكبير للفوز بالمزيد من الألقاب الجماعية والفردية.

ويستطيع البرغوث أن يتفاوض مع أي ناد اعتبارا من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، لأنه سيكون في الأشهر الستة الأخيرة من عقده، كما كان بإمكانه تفعيل خيار المغادرة مجانا هذا الصيف، لكنه فضّل البقاء داخل أسوار الكامب نو.

LaLiga: Barcelona confirm Messi’s injury, give team news ahead of restart https://t.co/lwwNxnlslL pic.twitter.com/klJjm4mYbI — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) June 5, 2020

وسيكون ميسي جاهزا لمواجهة مايوركا نهاية الأسبوع المقبل، عند عودة بطولة الدوري الإسباني بعد توقف 3 أشهر تقريبا بسبب جائحة كورونا، على الرغم من غيابه عن التدريبات يوم الأربعاء، إلا أن النادي أكد أن لا مشاكل لدى ميسي وسيكون حاضرا في اللقاء.