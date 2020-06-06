سانشو يتعرض للغرامة بسبب حلاقة شعره

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم فرض غرامة مالية على جادون سانشو ومارتن أكانجي، لاعبي بروسيا دورتموند بسبب انتهاكهما قواعد النظافة بعد ظهورهما وهما يصففان شعرهما مع أحد الحلاقين.

حيث أثار انتشار صورة للثنائي مع أحد الحلاقين ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار الأمر ممنوع حاليا إلا وفقا لضوابط معينة لضمان سلامة الجميع وعدم انتقال عدوى فيروس كورونا بين اللاعبين.

وظهر اللاعبان دون كمامات، وبحسب الرابطة فإنه سيتم فرض غرامة مالية على اللاعبين.

- الاتحاد الألماني لكرة القدم يغرّم سانشو مبلغ 10 آلاف يورو لكسره قواعد الحجر الصحي والسفر إلى لندن من أجل قصة شعر..



- الأنباء القادمة من إسبانيا تقول بأن ريال مدريد يراقب وضعية اللاعب عن كثب.. pic.twitter.com/VQMa1Qn5fj — F.B.I (@osmanseef999) June 5, 2020

وعلق دورتموند على قرار الرابطة بقوله "من الشائع جدا أن يقوم لاعبونا بقص شعورهم بعد هذه المدة الطويلة من العزل، لكن من المؤكد أن عدم ارتداء كمامة أمر خاطئ سنذكر به لاعبينا دوما".

تم تغريم كلًا من جادون سانشو ومانويل أكانجي من قبل الاتحاد الألماني بسبب انتهاكهم بروتوكول النظافة العامة ومكافحة العدوى أثناء قص شعرهم. 😷✂️ pic.twitter.com/Urn4tGA5oi — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2020

من جهته وصف سانشو أمر الغرامة بـ"المزحة" بتغريدة نشرها على صفحته الخاصة على "تويتر" ليقوم بمسحها بعد وقت قصير.

سانشو حذف التغريدة pic.twitter.com/muQ4O4faXO — منبر دورتموند (@BVBNEWZ1) June 5, 2020

يذكر أن الحلاقة كانت قبل ساعات من مباراة بادربورن الأخيرة، والتي فاز فيها دورتموند بستة أهداف مقابل هدف في مباراة سجل فيها سانشو هاتريك.