إصابة طبيب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بفيروس كورونا

وأكد سليمان خبر إصابته لموقع "في الجول"، مشيرا إلى أن نتائج التحليل جاءت إيجابية، وتوجه طارق سليمان للجماهير قائلا "أطالبكم بالدعاء لي".

وأضاف "إذا مرت الفترة المقبلة على خير، سيكون كل شيء على ما يرام".

يذكر أن النشاط الكروي توقف في مصر منذ 14 مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة، بينما يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة.