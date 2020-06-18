قرعة "آسيا للشباب"... السعودية "حامل اللقب" تواجه أستراليا

أوقعت قرعة بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً "أوزبكستان 2020"، التي سحبت اليوم الخميس، منتخب السعودية حامل اللقب في المجموعة الثالثة، إلى جانب أستراليا وفيتنام ولاوس.

موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم عبر تقنية اتصال الفيديو، من مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في النهائيات 16 منتخبا، تم توزيعها على أربع مجموعات؛ بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وجاء المنتخب البحريني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليابان والعراق، وأوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات طاجكستان وماليزيا واليمن.

وحلت منتخبات أوزبكستان واندونيسيا وكامبوديا وإيران في المجموعة الأولى، ومن المقرر أن تقام النهائيات في اوزبكستان، خلال الفترة من 14 وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وكان المنتخب السعودي توج بلقب البطولة الماضية التي أقيمت عام 2018 في إندونيسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.