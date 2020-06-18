لن يفعل المعجزات وحده... شقيقة كريستيانو رونالدو تهاجم ماوريسيو ساري

وأكدت إلما في منشور على صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، أن كريستيانو لا يصنع المعجزات لوحده وانتقدت طريقة لعب الفريق تحت قيادة المدرب، وكتبت: "ماذا يمكنك أن تفعل أيضا؟ هذا كل ما في الأمر، ولهذا لا يمكن لحبيبي أن يفعل المعجزات لوحده".

وأضافت إلما: "أنا لا أفهم كيف يمكنك اللعب بهذه الطريقة؟ رأسك عاليا ملكي".

وتحدث ساري بعد اللقاء عن نجمه الأول كريستيانو رونالدو، واعتبر أنه كان يفتقد الحدة لتقديم الإضافة للفريق، رغم كونه اعترف أنه يملك نفس اللياقة البدنية التي كانت لدى أفضل لاعبيه كالأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي دوغلاس كوستا.