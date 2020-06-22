ساري يتوعد بعلاج عقم كريستيانو

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي أوقاتًا عصيبة، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد خسارة كأس إيطاليا أمام نابولي.

وتحدثت صحيفة "آس" الإسبانية عن انعقاد "اجتماع مطوّل"، على حد تعبيرها، جمع كريستيانو رونالدو ومدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، وذلك لبحث "العقم التهديفي" للنجم البرتغالي منذ عودة الدوري الإيطالي عقب توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ساري أكد ثقته برونالدو الذي أحرز هذا الموسم مع اليوفي 25 هدفا بجميع المسابقات، ولفت أنه قادر على "العودة بقوة مجددا".

وقال ساري في تصريحات صحفية إنه "واثق من قدرة النجم البرتغالي على الرجوع مجددا لطريق تسجيل الأهداف بغزارة، مؤكدا جلوسه على انفراد مع كريستيانو لوقت طويل وقال: "تباحثنا ضرورة ألا يفقد الثقة، آمل أن ينجح في اللقاء القادم بالعودة إلى اللعب الرائع الذي هو عليه، الأمر يتعلق بحالة بدنية لا تكون فيها بالقمة".

ولم ينجح يوفنتوس في التتويج بكأس إيطاليا عندما واجه نابولي على ملعب الأوليمبكو وتغلب أبناء الجنوب على البيانكونيري بركلات الترجيح 2/4.

وفرط يوفنتوس في كأس إيطاليا بعدما أضاع مطلع الموسم التتويج بالسوبر الإيطالي بسبب الخسارة من لاتسيو.