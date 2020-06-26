ماتيوس: "إن كان ميسي لا يعجبكم فألمانيا جاهزة لمنحه الجنسية"

صرح نجم الكرة الألمانية السابق، لوثر ماتيوس، بأن بلاده مستعدة لمنح الأرجنتيني ليونيل ميسي،الجنسية الألمانية في حال عدم نيله للتقدير في بلاده الأرجنتين.

رغم فوز ميسي بـ34 بطولة مع برشلونة، إلا أن نجاحه هذا لم يترجم دوليا برفقة منتخب بلاده حيث خسر 4 نهائيات مع بلاده.

ورغم حصوله على 6 كرات ذهبية، إلا أن المقارنات لا تزال مستمرة بينه وبين مواطنه مارادونا، الذي لم يحقق تلك الإنجازات على صعيد الأندية بينما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986.

ويقول ماتيوس مازحا: "أمر لا يمكن تصديقه، إن كان لا يعجبكم ميسي، ألمانيا جاهزة لمنحه جواز السفر والجنسية، سنستقبله بأذرع مفتوحة ليلعب لنا".

وأضاف أنه لا يمكنه فهم المناقشات والمقارنات بين اللاعبين من الأفضل، إلا أن الأرجنتين محظوظة بامتلاك كلا اللاعبين بغض النظر عن الأفضل، بحسب ما نقل موقع sportskeeda.