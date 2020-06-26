شاهد احتفال لاعبي ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.. فيديو

ويظهر في الفيديو عدد من أعضاء الفريق يرقصون احتفالا بلقب طال انتظاره لـ30 عاما، ومن أبرزهم الهولندي فيرجل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، والمدافع البرازيلي فابينهو.

وعلق النجم الاسكتلندي روبرتسون على الفيديو قائلا: فقط أتيت من أجل الإفطار.

وكان ليفربول قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 7 مراحل من نهايته، بعد فوز تشيلسي اللندني على منافسه الأقرب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ستامفورد بريدج، ليهدي اللقب إلى الريدز.