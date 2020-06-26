قطر.. استدعاء نجل رابح ماجر أسطورة الجزائر لتمثيل العنابي للشباب‎

وجاء استدعاء لطفي ماجر صاحب الـ18 عاما، بعد تألقه مع نادي الدحيل القطري، والذي سبق له اللعب في الفئات الصغرى لفريق أتليتك بارادو الجزائري قبل انتقاله إلى قطر.

استعداداً لنهائيات #كأس_آسيا 🏆

استدعاء 32 لاعباً ضمن قائمة منتخب الشباب تحت 19 عاماً لمعسكر الإعداد الذي يبدأ من ٢٥ يونيو حتى ٢٧ يوليو #AFCU19 pic.twitter.com/izKN5OVl25 — الاتحاد القطري لكرة القدم من 🏠 (@QFA) June 25, 2020

وذكرت تقارير إعلامية جزائرية، أن لطفي ماجر هو من اختار تمثيل ألوان قطر بحكم أنه يعيش ويدرس هناك، بشكل دائم ولا يفكر في الانتقال للعيش في الجزائر مستقبلا.

وتباينت ردود الأفعال على "تويتر" بشأن استدعاء قطر لابن رابح ماجر، حيث قال مدون يدعى قيصر: "هل يحتاج رابح ماجر للأموال ليلعب ابنه لطفي ماجر في منتخب قطر اليس الجزائر أحق به".

كما أبدى عدد من الجماهير الجزائرية استياءهم من تمثيل نجل ماجر لمنتخب قطر، بدلا من منتخب الخضر، حيث كتب أحد المتتبعبن بسخرية "لطفي ماجر إبن رابح ماجر سيحمل ألوان منتخب قطر. قطر عندهم مباراة مهمة حنا ما عندناش مباراة مهمة".

لطفي ماجر إبن رابح ماجر ⁦ سيحمل ألوان منتخب قطر.

قطر عندهم مباراة مهمة حنا ما عندناش مباراة مهمة😂😂😂😂 pic.twitter.com/qkgaRnePhr — ALGERINO VERO (@Alg1144) June 26, 2020

ويعد رابح ماجر، أحد أساطير كرة القدم الجزائرية، وكانت أفضل فتراته في الملاعب مع فريق بورتو البرتغالي في ثمانينات القرن الماضي، وصنف خامس أفضل لاعب إفريقي في القرن الـ20.