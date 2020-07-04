488 مليون يورو في موسمين.. أغلى 6 صفقات "فاشلة" في برشلونة

أثيرت الكثير من الانتقادات حول العديد من الصفقات التي أبرمها برشلونة في الموسمين الأخيرين، وخصوصا بعد نتائج الفريق الأخيرة والتي تخلف بسببها عن غريمه ريال مدريد بفارق أربع نقط.

وفي تقرير لشبكة "سكاي نيوز" العربية تم الحديث عن أغلى ست صفقات "فاشلة" بحسب تعبير الشبكة.

فيليب كوتينيو، تم شرائه ب 125 مليون يورو من ليفيربول، ففشل المهاجم البرازيلي في أن يكون خليفة مواطنه نيمار دا سيلفا، ولا زالت الإدارة تسعى للتخلص منه.

عثمان ديمبلي، تم شرائه 125 مليون يورو من بروسيا دورتموند، علقت على الفرنسي آمال كبيرة، ولكن كثرة الإصابات وإدمان ألعاب الفيديو كانتا نقطتان سلبيتان قد تنهيان مشواره من ناديه.

مالكوم دي أليفيرا، تم شراؤه 41 مليون يورو، وتم بيعه بعد عام واحد إلى نادي زينيت الروسي، بسبب فشله بالبرهنة على قدراته.

باولينيو تم شرائه بـ 40 مليون يورو وإعادته من حيث أتى إلى ناديه الصيني غوانزغهو، بالرغم من الأصوات الكثيرة التي طالبت ببقائه.

أندريه غوميز، تم شرائه ب37 مليون يورو، كان سؤال الشارع الكتلوني "لماذا أتى؟" ودخوله للملعب كان دائما مصحوبا بصافرات الاستهجان.

وفي النهاية نجم أتلتكو مدريد السابق، أنطوان غريزمان، الذي استقدمه النادي الكاتالوني مقابل 120 مليون يورو، ولكن فشل في نقل إبداعه إلى الكامب نو بعد أن بقي مستواه متذبذبا.