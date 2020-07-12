رد زوجة محمود الخطيب على "فيديو" مرتضى منصور

علقت نيرفين فريد زوجة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الفيديو المسرب المنسوب لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والذي يقوم خلاله بسب الخطيب وزوجته وشقيقته.

وطالبت زوجة الخطيب بالحصول على حقها وحق زوجها بعد الفيديو المسرب والمنسوب لرئيس الزمالك مرتضي منصور والذي يحمل عبارات خادشة للحياء ضد رئيس النادي الأهلي.

ونشرت زوجة محمود الخطيب عبر حسابها الرسمي: "أنا إبنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض أعطى عمره وصحته للبلد وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد ومازال يعطي، لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب".

تابعت "ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كإبنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حبا لوطنه وبلده وأهل بلده، حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن كل من كسر كوبا سيدفع ثمنه".

زوجة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ✍️ pic.twitter.com/habRoGovO9 — Magicano (@Magicanoo74) July 12, 2020

وأضافت "أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟؟!!!! تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب، أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة ولكن فاض الكيل".

أتمت "أريد حقي يا بلد. أريد حقى يا بلد. أريد حقي يا بلد. وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره. وأعلم جيدا أن رسالاتي دائما مقروءة ولذا فإنني أعلم أنها ستصل إلى مبتغاها".

يذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، للمطالبة بحقه.