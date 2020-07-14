نبأ سار لجماهير برشلونة... لاوتارو يقترب

وافق إنتر ميلان على دخول جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة ضمن صفقة انتقال مهاجمه لاوتارو مارتينيز إلى النادي الكتالوني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "فوربس"، وافق إنتر على انتقال لاوتارو إلى برشلونة مقابل الحصول على 70 مليون يورو بالإضافة إلى فيربو صاحب الـ23 عاما.

ويقدر برشلونة سعر فيربو بـ41 مليون يورو، ليصل إجمالي ما يدفعه لإنتر إلى 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو.

Barcelona won't pay the full fee for Lautaro Martinez 🙅‍♂️



By @IgnasiOliva — Goal News (@GoalNews) July 7, 2020

فيربو انضم لبرشلونة الصيف الماضي من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو، وشارك مع برشلونة في 21 مباراة وسجل هدفا وصنع اثنين.

وبسبب ظروف جائحة كورونا وتأثيرها على كرة القدم، بات إنتر أكثر مرونة في التخلي عن لاعبه، ليغير مطالبه من مقابل مادي فقط (111 مليون يورو) إلى مقابل مادي أقل ولاعب.

لاوتارو مارتينيز شارك هذا الموسم في 38 مباراة بجميع البطولات، مسجلا 17 هدفا وصنع 5.