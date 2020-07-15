أهداف مباراة أرسنال وليفربول 2-1 في الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق أرسنال الفوز على ضيفه ليفربول في الجولة 36 من الدوري الإنجليزين بهدفين مقابل هدف.

تقدم الضيوف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 20، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين في الدقيقتين 32 و44.

ليفربول بطل الدوري ظل متصدرا لجدول الترتيب برصيد 93 نقطة ولكنه أضاع على نفسه فرصة كسر رقم مانشستر سيتي الذي توج باللقب برصيد 100 نقطة.

ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المركز السادس المؤهل للمشاركة في الدوري الأوروبي.