كريم بنزيما يسخر من مدح رئيس الاتحاد الفرنسي له

سخر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، من التصريحات التي أطلقها نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والتي أشاد من خلالها بالأداء الذي قدمه مهاجم النادي الملكي خلال الموسم الحالي، وقيادته لكتيبة زين الدين زيدان من أجل الظفر بلقب بطولة الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخ النادي.

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ردا على تصريح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "أفضل الضحك".

Je préfère en rire 🤣🤣🤣 https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

وبعد أشهر من تأكيد نويل لو غريت علنًا بأن كريم بنزيما لن يلعب مجددا مع منتخب فرنسا، عاد ليشيد بأداءه قائلا، خلال مقابلة مع راديو مونتي كارلو: "بنزيما أكمل أفضل موسم له في مسيرته الكروية".

وأردف لو غريت عن تألق كريم: "بنزيما قدم موسمًا استثنائيًا مع ريال مدريد، لقد هنأت مدربه زيدان، والآن بنزيما يعتبر واحد من أفضل اللاعبين، ولا يمكنني الحكم عليه لأنني لم أشاهد جميع المباريات، ولكن في رأيي لعب أفضل مواسمه".

يذكر أنه طغت حالة من التوتر بين كريم بنزيما ومسؤولي كرة القدم في بلاده، على خلفية استبعاده المستمر من المشاركة مع منتخب فرنسا، حيث لم يخض أي مباراة بقميص الديوك منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015.