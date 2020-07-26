وفاة طبيب منتخب أوكرانيا لكرة القدم بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، إن طبيب المنتخب الأول للبلاد، أنطون خودايف، البالغ من العمر 48 عاما، توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد "نيابة عن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه بافيلكا وعن مدرب المنتخب الوطني أندريه شيفتشينكو وعن كل أسرة كرة القدم في أوكرانيا نتقدم بأحر التعازي إلى أسرته".

وتابع البيان "جميع أفراد المنتخب الوطني يشعرون بحزن شديد".

وأصاب المرض 70 في المئة من رئتي الطبيب كما أحتاج إلى جهاز تنفس الاصطناعي في الأيام الأخيرة.

وكان خودايف أيضا طبيبا لنادي ميتاليست خاركوف الأوكراني لمدة 20 سنة حتى تفكيكه ثم استمر بالعمل مع "ميتاليست 1925".

وتوفي أكثر من 1600 شخص في أوكرانيا من الفيروس إلى جانب نحو 65 ألف حالة إصابة بالعدوى.