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    زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

    قد يكون خليفة راموس... "جوهرة إشبيلية" الدفاعية تحت أنظار ريال مدريد

    © REUTERS / Sergio Perez
    رياضة
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    يسعى نادي ريال مدريد لتدعيم صفوفه، خاصة خطه الخلفي، خلال هذا الصيف، ويراقب، بحسب الإعلام الإسباني، قلب دفاع فريق إشبيلية، الفرنسي الشاب جوليس أوليفييه كونديه.

    ووفقا لشبكة "إي.إس.بي.إن" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يتابع عن كثب خطى اللاعب الفرنسي الشاب جوليس أوليفييه كونديه، مدافع نادي إشبيلية البالغ من العمر 21 عاما.

    وأشار التقرير إلى أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، كان مهتما بالموهبة الفرنسية في الموسم الماضي، وبأنه يريد امتلاك المزيد من الخيارات للموسم القادم إلى جانب رافاييل فاران وسيرجيو راموس.

    توني كروس ومجموعة من لاعبي ريال مدريد
    © REUTERS / Sergio Perez
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    وبحسب الأحاديث المنتشرة صحفيا من الوسط الرياضي الإسباني فإن هذا اللاعب الملقب "بالجوهرة الدفاعية" قد يكون خليفة لقائد الريال سيرخيو راموس نظرا للموسم الكبير الذي قدمه مع فريقه الأندلسي تحت قيادة مدرب ريال مدريد السابق غولين لوبتيجي.

    وبحسب صحيفة "آس" المقربة من أروقة النادي الملكي، فإن زيدان يفضّل ضم كونديه لذكائه التكتيكي في وضع نفسه في الميدان، وأيضا بسبب سرعته.

    وعلى الرغم من ضم البرازيلي إيدير ميلتاو من بورتو البرتغالي في الصيف الماضي، إلا أن ريال مدريد يبحث عن لاعب دفاع آخر في الميركاتو، نظرا لأن خيسوس فاييخو سيترك معقل سانتياغو برنابيو هذا الصيف، ووضعية ناتشو مع الفريق غير واضحة، لأنه بالكاد كان ضمن حسابات زيدان هذا الموسم، لهذا السبب، تم فتح الباب لإمكانية التعاقد مع كونديه.

    ويتابع كونديه عدد كبير من الأندية في أوروبا، لذا يريد ريال مدريد أن يتقدم عليها، على الرغم من أنهم لا يخططون للقيام باستثمارات كبيرة هذا الصيف بسبب الوضع الناجم عن تفشى وباء فيروس كورونا، فإن وصول المدافع الفرنسي إلى برنابيو يتطلب نفقات كبيرة، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعب الدولي مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما 35 مليون يورو، وهو مبلغ آخذ في الارتفاع، ولديه عقد حتى يونيو/ حزيران 2024.

    الكلمات الدلالية:
    كرة قدم, إشبيلية, ريال مدريد
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