ليفربول يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل... صور

كشف النادي عن القميص الجديد الذي جاء من تصميم شركة "نايكي"، ليكون القميص الأول في تاريخ الفريق الذي تنتجه الشركة الأمريكية.
وشهد القميص الجديد تواجد اللون الأزرق المائي الذي ظهر على شكل خط على ياقة القميص وأطراف أكمامه، بالإضافة لخطين أبيضين على الجانبين.
New shirt, same goal! @nikefootball #YNWA pic.twitter.com/E74wfXu0Ym— Jordan Henderson (@JHenderson) August 1, 2020
يذكر بأن العقد الجديد بين "نايكي" وليفربول، قد دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب لهذا العام ويستمر لمدة 5 سنوات.
لقد سمعناكم وها نحن (بالتعاون مع @NikeFootball) لبينا النداء... 👀— ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) August 1, 2020
الآن موعدكم مع @Alex_OxChambo الذي يكشف لنا عن تفاصيل القميص الخاصة مع بعض الوجوه المألوفة لبعضكم 😉 #TellUsNever pic.twitter.com/NzDJeKSb2j
وسيحصل النادي الإنجليزي على نحو 30 مليون جنيه إسترليني سنويا من "نايكي"، نظير ارتداء القمصان الجديدة، بحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز".
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