أرسنال يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي... فيديو

حقق فريق أرسنال الفوز اليوم على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا بعدما كان تشيلسي متقدما في النتيجة بهدف نظيف مع بداية اللقاء، وسجله اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الخامسة، بحسب ما ذكره موقع "goal" الرياضي.

الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من الفرنسي أوليفييه جيرو وترويض رائع من بوليسيتش الذي أودع الكرة بشكل رائع في شباك الحارس مارتينيز.

وبعدها في الدقيقة الـ 28 حصل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج على ركلة جزاء سجلها بنفسه لتكون هدف التعادل لصالح المدفعجية.

استمرت محاولات الفريقين خلال ما تبقى من دقائق في الشوط الأول دون جدوى نظرًا لتألق الدفاع وحارسي المرمى.

وأصبح أوباميانج هو خامس لاعب في التاريخ يسجل ثنائية أو أكثر في نفس اللقاء على ملعب ويمبيلي أكثر من مرة واحدة، بعد يان رايت، وبريان روبسون ويان راش وإريك كانتونا.

بالإضافة لذلك أصبح أكثر من يسجل أهدافًا لكل أندية الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لأرسنال في فبراير 2018 بواقع 70 هدفًا، أكثر حتى من أقرب منافسيه محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 68 هدفًا في نفس الفترة.

بهذه النتيجة يحقق ميكيل أرتيتا اللقب الأول له في مسيرته التدريبية برفقة أرسنال، ويبقى على فرانك لامبارد الانتظار حتى يرفع أول ألقابه لاحقًا.