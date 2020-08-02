الظاهرة رونالدو يكشف تفاصيل خيانة فريق أوروبي له

وقال رونالدو: "فعلت كل شيء للعودة إلى إنتر، لقد انتظرت لأطول وقت ممكن، لكن لم يكن هنالك تفاعل إيجابي أو سلبي حيال رغبتي. عندما لا يكون هناك نعم أو لا، فهذا يعني أنهم رفضوا عودتي، لأكون صادقاً كنت أشعر بشيء قليل من الخيانة في قلبي بسبب ذلك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "sempreinter" الرياضية.
Brazilian Legend Ronaldo: “It’s Time For Juventus Dictatorship In The Serie A To End, Faith In Inter” https://t.co/ajFbw4fNTP #FCIM #ForzaInter #InterFans pic.twitter.com/PE7MbTFvSM— SempreInter (@SempreIntercom) August 1, 2020
وتابع: "لم أتردد في خطوة الانتقال إلى ميلان رغم أن كثيرين رفضوها، لكنني طوال حياتي لم أكن خائفاً من اتخاذ مثل هذه القرارات".
وأضاف: "مسؤولي ميلان سيلفيو برلسكوني وأدريانو غالياني اهتموا بي كثيراً خلال فترة تواجدي في النادي، رغم أنني عانيت من الإصابة، ولا يزال الاحترام باقٍ معهما حتى الآن".
وأمضى رونالدو 5 مواسم مع إنتر ميلان إذ لعب في صفوفه من 1997 حتى 2002، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، إلا أنه عاد إلى الدوري الإيطالي عبر الجار اللدود ميلان في عام 2007 في فترة لم تدم سوى عدة أشهر.
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