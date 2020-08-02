كونتي يثير الجدل حول حقيقة بقائه مع إنتر الموسم المقبل

أنهى نادي إنتر الإيطالي بطولة الدوري المحلي بالفوز، مُحققًا المركز الثاني في ترتيب الجدول النهائي، ولكن هذا الأمر لم يمنع المدير الفني أنطونيو كونتي من توجيه عدد من الرسائل الهامة للنادي.

وقال كونتي في تصريحاته حول البقاء مع الفريق: "لقد كانت سنة صعبة للغاية بالنسبة لي، حتى على الصعيد الشخصي، وسنُجري جميعًا تقييمات للعام القادم ولم أُحدد موقفي حتى الآن"، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

وانتقد كونتي الإدارة بخصوص بعض المواقف التي أزعجته خلال الموسم وقال: "لقد رأينا هجوما كبيرا على النادي ككل وعلى أعضاء الفريق بشكل خاص طوال الموسم، ولم أشاهد أي دعم أو حماية من الإدارة، ويبدو إن الإدارة ضعيفة في مثل هذه المواقف، لأنك إذا كنت ضعيفًا بالفعل لن تحمي فريقك ولا مدربك".

وواصل كونتي: "عندما تريد تقليص الفجوة من يوفنتوس، يجب أن تكون قوياً على أرض الملعب وخرجه، فالأمر يحتاج إلى أن تكون قويًا في كل شيء".

وأكمل المدرب الإيطالي: "يجب أن يكون الجميع متكاتفًا في العمل ويتحمل الجميع المسؤولية وهو ما لم يحدث في إنتر خلال الموسم الماضي، حيث لم أحصل على أي حماية من النادي، وأكرر أنني لم يعجبني عدم وجود دعم إداري لي وللفريق".

يُذكر أن إنتر قد أنهى موسمه بالدوري الإيطالي في المركز الثاني خلف يوفنتوس برصيد 82 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس بطل المسابقة.