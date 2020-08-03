"كاف" يعلن رسميا مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

ويلتقي الأهلي أمام الوداد المغربي، فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي، وتقرر أن تقام مباراتي الذهاب لنصف النهائي أحد يومي 25، و26 سبتمبر/ أيلول في المغرب، فيما تقام مواجهة العودة أحد يومي 2،و3 أكتوبر/ تشرين الأول في مصر.

وأوضح الكاف، في بيانه، أنه "سيتواصل مع شركاءه حول إمكانيات تنظيم المباريات المتبقية بدوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير "خلف الأبواب المغلقة" أو خلاف ذلك.

كما كشفت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأفريقي الموعد المقترح للمباراة النهائية، مؤكدة إقامة المباراة في ملعب محايد حال تأهل للمباراة فريقا من مصر وأخر من المغرب.

وفتح الاتحاد الأفريقي الباب أمام الدول التي تود استضافة النهائي الأفريقي بعد الحصول على الضمان الحكومي في موعد لا يتجاوز 17 أغسطس/ آب الجاري، بعيداً عن دولتي مصر والمغرب، في حالة تأهل ناديين مصريين أو مغربيين للمباراة النهائية ستقام في نفس البلد المنتمي له الناديين، في موعد مقترح وهو 16 أو 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وأتاح الاتحاد الأفريقي للاتحادين المصري والمغربي موعدا نهائيا يوم 15 أغسطس/ آب لتأكيد استعدادهما لاستضافة النهائي.

كما أعلنت اللجنة المواعيد النهائية لنصف نهائي ونهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام مباراتي نصف النهائي يوم 22 سبتمبر/ أيلول، حيث يواجه بيراميدز منافسه حوريا كوناكري الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، فيما يقام في اليوم ذاته مباراة نهضة بركان وحسنية أغادير على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر/ أيلول على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، كما تقرر أن تقام كافة المباريات بدون حضور جماهيري.