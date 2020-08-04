فيدرر يخوض مباراة استثنائية عبر أسطح المنازل مع مراهقتين... فيديو

فاجأ أسطورة التنس والمصنف الأول عالميا، روجر فيدرر، مراهقتين إيطاليتين بزيارة منزلية.

وكانت الفتاتان، فيتوريا أوليفيرا، 13 عاما، وكارولا بيسينا، 11 عاما، قد بثتا مقطع فيديو وهن تلعبان مباراة تنس عبر سطحي منزليهما خلال الإغلاق الذي فرضه تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وشوهد المقطع المصور للفتاتين أكثر من 20 مليون مرة.

Two girls, aged 13 and 11, played a rooftop tennis match during lockdown. The video went viral.



Roger Federer surprised them with a visit. Their reaction when they realise he's on their rooftop is priceless.



What an adorable video ♥️pic.twitter.com/t5hwtRD5gM — Parth MN (@parthpunter) August 1, 2020

وكانت الفتاتان تجريان مقابلة صحفية، حينما ظهر فيدرر، صاحب الرقم القياسي العالمي بالفوز بلقب بطولات فردي الرجال للتنس "غراند سلام".

ووصفت الفتاتان، اللتان تشاركتا لعب التنس مع النجم العالمي عبر أسطح المنازل، الزيارة المفاجئة بأنها تجربة مذهلة.