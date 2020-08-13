هل تركي آل الشيخ السبب في رحيل رمضان صبحي من الأهلي؟

حالة الصدمة التي أصيب بها جمهور النادي الأهلي في مصر، برحيل اللاعب رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز دفعت البعض منهم للقول بأن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للأهلي والمالك السابق لنادي بيراميدز هو السبب في هذه الصفقة، خاصة وأن رمضان واحد من أهم لاعبي الفريق الأحمر، وهو "ابن النادي" كما يناديه الجمهور.

تركي آل الشيخ، من جانبه، لم ينف أو يؤكد هذا الحديث بشكل مباشر، لكنه كتب تدوينات على حسابه بموقع "فيسبوك" ألمح إلى عدم تدخله في الصفقة، ورغم أن حديثه كان غامضا إلا أن متابعيه ربطوا بين الصفقة وبين ما كتبه تركي آل شيخ خاصة وأنه كتب باللغة العامية المصرية.

وكتب آل الشيخ في تدوينة: "اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش اي علاقة في اي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه! هوا اسم تركي شماعة ل اي حاجه ولا ليه! عيب عيب! قلت للمرة المليون لا لي علاقة ب حاجه ولن يكون لي علاقة بحاجه مهما حدث!".

وفي تدوينة أخرى كتب: "أنا عاوز أعرف بعد ما أموت، وكل نفس ذائقة الموت... حتستمرو تقولو تركي السبب؟".

من جانبها قالت صحيفة "المصري اليوم" إن تدوينة آل الشيخ "تعليق على رحيل رمضان صبحي عن صفوف فريق الكرة بالنادي الأهلي واقترابه من بيراميدز".

🔴 الأهلي : رمضان صبحي خارج حساباتنا وابلغنا برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز pic.twitter.com/KjArEYeDET — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 12, 2020

​وأعلن النادي الأهلي المصري رغبة "ابن النادي" عدم اللعب للنادي والانتقال إلى نادي بيراميدز المصري.

وبدأ صبحي من ناشئ في النادي الأهلي، ولعب لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي في فبراير/ شباط 2014. وأثبت نفسه في الفريق الأول في ستاد القاهرة الدولي وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16.

وفي يوليو/ تموز 2016 انضم إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي في صفقة قدرت بـ 5 ملايين جنيه استرليني، وأمضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في حزيران/يونيو 2018.