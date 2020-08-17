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    منتخب سوريا لكرة القدم في حصة تدريبية

    بسبب الشتائم... إيقاف لاعب المنتخب السوري مؤيد العجان وناديه يهاجم اتحاد كرة القدم

    © Sputnik . Mohammad Damour
    رياضة
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    اتخذ اتحاد كرة القدم السوري عدة عقوبات بحق نادي "الوحدة" الدمشقي ولاعبيه مؤيد العجان وعلي رمال، على خلفية الإساءة بتوجيه (الشتائم) لفريق "الاتحاد" الحلبي.

    وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد إيقاف العجان 6 مباريات رسمية متتالية وما يتخللها من مباريات ودية وعلي رمال 8 مباريات، بالإضافة إلى تغريم الوحدة مليون ليرة سورية، ومنع أحد مشجعي "البرتقالي" من حضور المباريات على أرض الملعب لمدة عام.

    وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز الوحدة ببطولة كأس الجمهورية الثلاثاء الماضي، يظهر جماهير النادي الدمشقي يوجهون شتائم أثناء احتفالهم باللقب، ضد الاتحاد الحلبي برفقة اللاعبين مؤيد العجان وعلي رمال.

    وبعد ذلك أصدرت إدارة الوحدة برئاسة ماهر السيد بياناً أكدت فيه رفض هذه الممارسات، مشيرة إلى أنها قررت خصم رواتب ثلاثة أشهر من اللاعبين العجان ورمال، مع التأكيد والتشديد على عدم تكرار هذا النوع من الإساءة.

    وحملت إدارة النادي الدمشقي أحد المشجعين مسؤولية ما حصل، مؤكدة أنها قررت حرمانه من الدخول إلى مقر الفريق، وحضور مباريات "الوحدة" بغض النظر عن اللعبة وذلك حتى إشعار آخر.

    وبعد ساعات من قرار لجنة الانضباط بمعاقبة مؤيد العجان، صدر بيانٌ آخرٌ من اتحاد كرة القدم يقضي بحرمان اللاعب من المشاركة مع المنتخب السوري لمدة ستة أشهر.

    وقال الاتحاد "على اعتبار أن اللاعب من المدعوين للمنتخب الوطني للرجال، ومن غير المقبول مشاركته في مثل هذه السلوكيات – الإساءة لنادي الاتحاد- فقد تقرر إيقاف اللاعب عن المشاركة مع المنتخب الوطني في المباريات الرسمية والودية لمدة ستة أشهر".

    ولكن قرار الاتحاد السوري لاقى غضباً من إدارة "الوحدة"، التي أكدت في بيان رسمي رفضها إصدار عقوبات إضافية بحق رمال والعجان.

    وأضاف البيان نرفض قرارات الاتحاد، "فكما نصدر العقوبات بحق من أساء عندما يسيء، فإنه من واجبنا الدفاع عن لاعبينا وجماهيرنا عندما يصيبهم ظلمٌ ما".

    وأكدت إدارة "الوحدة" أن "المخالفة التي حصلت هي شأن داخلي للنادي"، وأنها تعاملت معها بالشكل المُناسب وفقاً لرؤيتها، مشيرة إلى أنها ستقدم اعتراضاً كتابياً لدى الجهات التي أصدرت العقوبات الإضافية بحق النادي.

    بيان من لجنة الانضباط بالاتحاد السوري لكرة القدم بإيقاف مؤيد العجان وعلي رمال
    © Sputnik . Tariq Merry
    بيان من لجنة الانضباط بالاتحاد السوري لكرة القدم بإيقاف مؤيد العجان وعلي رمال

    وتفاوتت آراء الجماهير السورية على وسائل التواصل الاجتماعي حول عقوبات الاتحاد، فهناك من دعا "الوحدة" إلى رفع عقوباته عن لاعبيه بعد هذا القرار، ومطالبين النادي بعدم السكوت عن ذلك.

    أما على الجانب الآخر اعتبر البعض أن هذه العقوبات محقة وليست شأناً داخلياً، ولكن طالبوا بعودة العجان إلى المنتخب.

    وبعد أن أجرى المنتخب السوري معسكراً في مدينة دمشق بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول وبمشاركة مؤيد العجان، توجه "نسور قاسيون" إلى مدينة اللاذقية في إطار إقامة سلسلة من المعسكرات بعدة محافظات سورية.

    وكان اللاعب مؤيد العجان قال في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "التدريبات شاقة تحت قيادة المدرب الجديد نبيل معلول، وهناك تعب وجهد وكل ذلك من أجل تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    عقوبة, كرة القدم, سوريا
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