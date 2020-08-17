رئيس برشلونة يرفض تقديم استقالته

رفض رئيس نادي برشلونة لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو تقديم استقالته بعد الهزيمة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 8-2.

وبحسب قناة "بي إن سبورتس" القطرية، فإن "رئيس نادي برشلونة يرفض تقديم استقالته مقررًا رفقة إدارته الدعوة إلى انتخابات شهر مارس/آذار المقبل".

عاجل | مراسل beIN SPORTS: رئيس نادي برشلونة يرفض تقديم استقالته مقررًا رفقة إدارته الدعوة إلى انتخابات شهر مارس المقبل pic.twitter.com/tVrn0iq6qY — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 17, 2020

وأعلن برشلونة، اليوم الإثنين، رسميا، إقالة مدربه السابق كيكي سيتين، بعد هزيمته العريضة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونيخ الألماني، مساء الجمعة.

وفي السياق، أكدت مصادر عدة أن نادي برشلونة الإسباني اختار مدربه الجديد، بعد أيام من الهزيمة التي وصفت بالـ"المذلة"، وهو لاعبه السابق الهولندي رونالد كومان.