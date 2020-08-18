برشلونة يقيل إيريك أبيدال من منصب المدير المالي

أقال نادي برشلونة الإسباني لاعبه السابق إيريك أبيدال من منصب المدير المالي، وذلك على خلفية الهزيمة الكبيرة في دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضي بنتيجة 2-8.

وقال النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان، اليوم الثلاثاء: "توصل برشلونة وإريك أبيدال إلى اتفاق لإنهاء العقد الذي كان بين الطرفين.

❗ [LATEST NEWS] Agreement for the ending of Éric Abidal's contract — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020

وشغل أبيدال، مدافع برشلونة السابق والفائز بلقب دوري الأبطال مرتين مع الفريق القطالوني، منصب المدير الرياضي لأكثر من عامين.

ومن المتوقع أن يقود كومان، الذي يحظى بحب جماهير برشلونة بعدما قاد الفريق للقبه الأول في كأس أوروبا.

وأبلغ المدرب الهولندي، الذي يتولى تدريب منتخب بلاده منذ 2018، الصحفيين خارج مقر الاتحاد الوطني يوم الثلاثاء أنه يريد تدريب برشلونة لكنه لم يتوصل لاتفاق بعد.

وقال كومان: "سيكون مؤكدا عندما أوقع على العقد فقط. حتى ذلك الحين لا يمكنني قول أي شيء حتى إذا أردت ذلك".

وفي وقت سابق من العام الحالي، تعرض اللاعب الفرنسي السابق لانتقادات من ليونيل ميسي الذي اتهم زميله السابق بإلقاء اللوم على اللاعبين بعد إقالة المدرب إرنستو بالبيردي في يناير/ كانون الثاني.

وانضم أبيدال إلى برشلونة في 2007، وأصبح واحدا من أكثر اللاعبين المحبوبين في النادي بعد إصابته بالسرطان وخضوعه لجراحة لزرع كلى في 2012.

وقال النادي في بيان: ”النادي يود توجيه الشكر إلى إيريك أبيدال لاحترافيته والتزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والقريبة في كل النواحي لعائلة برشلونة“.