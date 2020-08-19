محامي رئيس الفيفا إنفانتينو: واثق من رفض القضية

قال المحامي جان بيير مين الذي يمثل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي يواجه تحقيقا جنائيا في سويسرا، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أنه سيتم رفض القضية المرفوعة ضده.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي جان بيير مين قوله:

"أنا واثق تماما من أنه سيكون هناك رفض".

يخضع إنفانتينو، المسؤول عن الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ 2016، لتحقيق من قبل المدعي العام السويسري بشأن تواطؤ مشتبه به بينه وبين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر، الذي استقال الشهر الماضي بسبب تعامله مع تحقيق فساد يستهدف الفيفا.

لكن إنفانتينو أصر بالفعل على أنه ليس لديه "ما يخفيه".

وفي رسالة أرسلها إنفانتينو إلى أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211، قال إنه لا توجد "أسس وقائعية لفتح تحقيق جنائي".

يقال إن إنفانتينو ولاوبر عقدا سلسلة من الاجتماعات السرية في عامي 2016 و2017، لكن رئيس الفيفا قال إن الاجتماعات كانت تهدف إلى استعادة "ثقة الجمهور في مؤسستنا" بعد سلسلة من الفضائح.

ويعتبر إنفانتينو أن تلك الاجتماعات "لم تكن بأي حال من الأحوال سرية وبالتأكيد ليست غير قانونية".

وأضاف المحامي مين، المتخصص في مكافحة الفساد الذي عينته الفيفا نيابة عن إنفانتينو في مايو:

"لا حرج في مقابلة محام، حتى بشكل غير رسمي. إنه أمر معتاد تمامًا وليس جنائيًا على الإطلاق".