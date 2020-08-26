نشر نص رسالة ميسي التي يطلب فيها الرحيل عن برشلونة... صورة

أبلغ المهاجم الأرجنتيني، قائد فريق "برشلونة" الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، إدارة النادي بقراره الرحيل عن أروقة الكامب نو، في رسالة رسمية بعثها عن بعد.

ونشر موقع "ESPN Futbol Club Argentina" نص الرسالة وصورة عنها، عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالب فيها قائد برشلونة بمغادرة النادي.

وبحسب الوثيقة، فإن الأرجنتيني يرغب بفسخ عقده مع الفريق مستغلا بندا في العقد يسمح له بذلك.

وجاء في نص الرسالة: "أنا، ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني، أطلب إنهاء اتفاقية التوظيف مع النادي المرموق "برشلونة" بناء على البند 24، الذي يمنحي هذا الحق".

El fax del que habló el mundo: a través de esta carta, Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no jugará más en el club catalán. 📇📝 pic.twitter.com/qetW8uGkzy — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020

كما وشكر ميسي برشلونة على ما قدمه له، مشيرا إلى أن "القرار الصعب ويرجع إلى دوافع شخصية".

هذا وأثار قرار ميسي، بشأن الرحيل عن النادي موجة من الغضب في صفوف مشجعي الفريق.

واحتشد المئات من مشجعي الفريق الإسباني، ليل أمس الثلاثاء، حول ملعب الفريق مطالبين ببقاء الأرجنتيني ورحيل رئيس النادي، جوسيب بارتوميو.

ونددت الجماهير الغاضبة بسياسة رئيس النادي في التعامل مع نجم الفريق، مطالبينه بإجراء انتخابات مبكرة.