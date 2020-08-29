لاعبو الهلال يحتفلون بلقب الدوري السعودي مع رازفان... فيديو

وأظهرت كاميرات القناة الناقلة للبطولة احتفالات صاخبة من اللاعبين وقيامهم برش المياه على المدرب، كما تواجد في أرض الملعب رئيس النادي فهد بن نافل.
فهد بن نافل ورازفان.. يحتفلان مع أبطال دوري 2019 - 2020 🔵🏆#الهلال_بطل_الدوري pic.twitter.com/3bREHGw8v8— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020
وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه عقب فوزه (4 - 1) على الحزم، اليوم السبت ليتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع النصر الذي فاز (2 - 1) على الفيحاء.
فرحة اللقب.. مع مدرب البطل#الهلال_بطل_الدوري_2020 pic.twitter.com/aQLlJN4OIC— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020
ويتقدم الهلال على النصر بفارق ست نقاط قبل جولتين على النهاية.
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