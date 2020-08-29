لاعبو الهلال يحتفلون بلقب الدوري السعودي مع رازفان... فيديو

احتفل لاعبو نادي الهلال السعودي مع مدربهم الروماني رازفان لوشيسكو بتتويجهم بلقب الدوري السعودي عقب فوزهم على الحزم، في أرض الملعب.

وأظهرت كاميرات القناة الناقلة للبطولة احتفالات صاخبة من اللاعبين وقيامهم برش المياه على المدرب، كما تواجد في أرض الملعب رئيس النادي فهد بن نافل.

فهد بن نافل ورازفان.. يحتفلان مع أبطال دوري 2019 - 2020 🔵🏆#الهلال_بطل_الدوري pic.twitter.com/3bREHGw8v8 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020

وحسم الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم للمرة 16 في تاريخه عقب فوزه (4 - 1) على الحزم، اليوم السبت ليتفوق بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع النصر الذي فاز (2 - 1) على الفيحاء.

ويتقدم الهلال على النصر بفارق ست نقاط قبل جولتين على النهاية.