ميسي يقاطع برشلونة بعد وقوف رابطة الدوري الإسباني إلى جانب النادي الكتالوني

أكد مصدر في برشلونة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يحضر الفحص الطبي مع ناديه برشلونة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد اليوم الاثنين.

وكان ميسي قد أعلن الثلاثاء الماضي وبصورة مفاجئة رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق الموسم الجديد، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

وأظهرت الصور وصول اللاعبين للخضوع لفحص كورونا صباح الأحد بينما لم يظهر ميسي الذي كان يتوقع وصوله إلى مركز تدريب برشلونة في العاشرة والربع صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقالت تقارير إعلامية أمس السبت إن ميسي (33 عاماً)، أفضل لاعب في العالم ست مرات، لن يخضع للفحص الطبي قبل الموسم ولن يحضر تدريبات الفريق يوم الإثنين.

وأبلغ ميسي النادي يوم الثلاثاء برغبته في الرحيل ليدخل برشلونة في دوامة أخرى من المشاكل بعد أقل من أسبوعين من هزيمته المذلة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وأشار محامو ميسي في وقت سابق إلى شرط في عقد النجم الأرجنتيني الموقع في 2017 يسمح له بترك النادي مجاناً لكن إذا طلب ذلك قبل العاشر من يونيو/ حزيران.