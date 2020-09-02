مانشستر يونايتد يخطف "رسميا" هدف برشلونة

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام لخمس سنوات.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لضم اللاعب الدولي الهولندي لكن تقارير وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن يونايتد دفع مبدئيا 35 مليون جنيه استرليني (46.60 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، بل اكتفى بالترحيب به عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وقال فان دي بيك بهذا الخصوص "الكلمات لا تسعفني لوصف مشاعري بعد الانضمام إلى هذا النادي العريق".

وأضاف "أتوجه بالشكر إلى كل فرد في أياكس وهو النادي الذي تطورت فيه وسيحمل دائما مكانة خاصة في قلبي".

وتابع "حان الوقت للقيام بالخطوة التالية في مسيرتي واللعب على أعلى المستويات ولا يوجد مكان أفضل من مانشستر يونايتد".

وانضم فان دي بيك إلى نادي أياكس الهولندي في سن 11 عاما وسجل 41 هدفا وصنع 34 في 175 مباراة في كل المسابقات مع أياكس وفاز بلقب الدوري في موسم 2018-2019.

يذكر أن دي بيك كان هدفا لعدد من الأندية المرموقة في أوروبا، على رأسها برشلونة الإسباني، حيث انتشرت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة تتحدث عن رغبة المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان بضم مواطنه إلى صفوف الفريق، لكن اليونايتد استطاع أن يسحم الصفقة ويعلن عنها رسميا.