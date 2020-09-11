رد فعل النادي الأهلي بعد القبض على صالح جمعة

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اطمئنانه على صالح جمعة لاعب وسط الفريق الذي تعرض لحادث سير قبل قليل، في منطقة الزمالك.

وأكد مرجان إرسال مندوب له لإنهاء أزمته، بعد اقتياده للنيابة للتحقيق معه، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالا باللاعب لمعرفة تفاصيل الحادث، والاطمئنان عليه، مؤكدا له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أزمته، موضحا "اطمئنوا الأمور جيدة".

وألقت قوات الأمن على اللاعب صالح جمعة، اليوم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، بعد اصطدامه بسيارتين متوقفتين بأحد الشوارع في الزمالك، وتحرر محضرا بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

ونقلت الصحيفة المصرية عن مصادر أمنية، قولها "إن صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، اقتادته قوة أمنية منذ قليل من قسم شرطة قصر النيل داخل سيارة ترحيلات إلى مقر نيابة قصر النيل في محكمة عابدين؛ للتحقيق معه في الواقعة".

جاء ذلك بعد رفض مالك السيارتين اللتين تعرضتا للتلف، التصالح وتمسكا باستكمال الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستضيف نظيره فريق الإسماعيلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على استاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من منافسات بطولة الدوري العام.