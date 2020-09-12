هكذا كرم محمد صلاح مؤمن زكريا بعد "الهاتريك" في شباك "ليدز"... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تكريم اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، الخاص لصديقه اللاعب المصري، مؤمن زكريا، أثناء مباراة فريق "ليفربول" ضد "ليدز يونايتد"، اليوم السبت، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب تسديد صلاح هدفه الثالث (الهاتريك) الذي سجله في شباك "ليدز يونايتد"، حرص على الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا بوضع يديه على أذنيه، وأخرج لسانه.

محمد صلاح يحرز هاتريك في فوز فريقه ليفربول على ليدز يونايتد ويحتفل بالهدف الثالث على طريقة مؤمن زكريا دعماً له. pic.twitter.com/0E9JWHjgIP — Screen Mix (@ScreenMix) September 12, 2020

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وأحرز محمد صلاح "ثلاثية" (هاتريك)، بينها ركلتا جزاء، ليبدأ "ليفربول" مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز ممتع 4-3 على "ليدز يونايتد"، اليوم السبت.