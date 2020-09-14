أهداف مباراة تشيلسي وبرايتون 3-1 في الدوري الإنجليزي... فيديو

افتتح تشيلسي موسمه في الدوري الإنجليزي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على مضيفه برايتون في الجولة الأولى من المسابقة.

تقدم تشيلسي عن طريق جورجينو من ركلة جزاء في الدقيقة 23، وتعادل لياندرو تروسارد لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.

وسجل الضيوف هدفين في الدقيقتين 56 و66 عن طريق رييك جايمس وكيرت زوما على الترتيب.

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثاني وأرسنال المتصدر.