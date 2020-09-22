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    حكام الفيفا على أرض الملعب قبيل مباراة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك على أستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية يوم 24 فبراير 2020

    مشاهد خاصة لحكم في الدوري المصري تثير جدلا واسعا... فيديو

    © AFP 2020 / TAREK IBRAHIM
    رياضة
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    تحولت الأنظار إلى هشام الدسوقي، الحكم في الدوري المصري، بعد انتشار لقطات له من المباراة التي شارك في التحكيم فيها مساء أمس.

    وفي اللقطة التي رصدها مخرج مباراة الإسماعيلي وإنبي، يظهر الدسوقي الحكم المساعد لمباراة إنبي والإسماعيلي، وهو يقف على خط التماس وينظر إلى السماء ويتمتم، ثم يقبل يده (وهي عادة مصرية لشكر الله).

    ​وقبل هذه اللقطة بثوان رفع إبراهيم الدسوقي رايته بداعي التسلل على محمد شريف لاعب فريق أنبي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، واعترض لاعبو إنبي ما دفع حكم المباراة (الساحة) للجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، للتأكد من صحة قرار الدسوقي.

    ​وسلط مخرج المباراة الكاميرا على إبراهيم الدسوقي الذي ظهر متوترا وقلقا، وينظر إلى السماء ويحرك شفتيه، ثم قام بتقبيل يديه عندما أثبت الفار صحة قراره.

    وقال هشام الدسوقي تعليقا على ذلك إن تصرفه كان "لا إراديًا".

    ​وأضاف الدسوقي في تصريح لموقع "مصراوي" أن: "التصرف جاء لا إراديًا، الحكام يتعرضون لضغوطات كبيرة".

    وتابع: "الحكم قد يتسبب في هبوط فريق، إقالة جهاز فني وربما لجنة حكام بسبب خطأ غير مقصود في مباراة".

    ​وأكد أن تطبيق تقنية الفيديو "رفع عن الحكام الكثير من الضغوطات بكل تأكيد، لكن يبقى على الحكم التركيز في المباراة للوصول بها إلى بر الأمان".

    ​وعلق وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز على المشهد، وكتب على "تويتر": "فى رأيى أن هشام الدسوقى الحكم المساعد لمباراة إنبى والإسماعيلى التى أقيمت مساء اليوم لم يرتكب خطأ أو يتجاوز مقتضيات عمله وكل ما فى الأمر أنه فى لحظة ما كان تحت ضغط نفسى بسبب حرصه على النجاح فتوسل إلى الله تعالى فأجابه فشكره ولم يظن أن الكاميرا ترقبه وبراڤو أيضاً المخرج محمد نصر".

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    الكلمات الدلالية:
    كرة القدم, مصر, الدوري المصري
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