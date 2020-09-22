مشاهد خاصة لحكم في الدوري المصري تثير جدلا واسعا... فيديو

تحولت الأنظار إلى هشام الدسوقي، الحكم في الدوري المصري، بعد انتشار لقطات له من المباراة التي شارك في التحكيم فيها مساء أمس.

وفي اللقطة التي رصدها مخرج مباراة الإسماعيلي وإنبي، يظهر الدسوقي الحكم المساعد لمباراة إنبي والإسماعيلي، وهو يقف على خط التماس وينظر إلى السماء ويتمتم، ثم يقبل يده (وهي عادة مصرية لشكر الله).

تحيه للشرفاء الغلبانين ❤️

هشام الدسوقي حكم الراية في ماتش انبي والاسماعيلي لغي جون عشان اوفسايد واثناء ما حكم الساحة كان بيشوف الڤار فضل هشام يدعي ربنا ان قراره يطلع صح ووشه مخطوف ومرعوب وعمال يدعي ولما الڤار أكد الاوفسايد راح فضل يبوس ايده وش وضهر ❤

كل الدعم لك استمر 👏⁦❤️ pic.twitter.com/LeNG8qZQAn — Mohamed Y. Salem (@MohamedYSalem2) September 21, 2020

​وقبل هذه اللقطة بثوان رفع إبراهيم الدسوقي رايته بداعي التسلل على محمد شريف لاعب فريق أنبي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، واعترض لاعبو إنبي ما دفع حكم المباراة (الساحة) للجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، للتأكد من صحة قرار الدسوقي.

محمد نصر مخرج مباراة اليوم بين إنبي والإسماعيلي يحكي كواليس لقطة اليوم اللي عجبتنا كلنا للحكم المساعد "هشام الدسوقي": بعد اللقطة دي انا حسيت اني عملت كل حاجة الموسم ده#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/yD4GR0wTQv — OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2020

​وسلط مخرج المباراة الكاميرا على إبراهيم الدسوقي الذي ظهر متوترا وقلقا، وينظر إلى السماء ويحرك شفتيه، ثم قام بتقبيل يديه عندما أثبت الفار صحة قراره.

وقال هشام الدسوقي تعليقا على ذلك إن تصرفه كان "لا إراديًا".

لقطة اليوم



•• الحكم المساعد هشام الدسوقي.. يتنفس الصُعداء ويحمد الله بعدما أيد ال VAR قراره بإلغاء هدف انبي في مرمى الاسماعيلي للتسلل.



•• اللقطة كفيلة بأن تتحدث عن كم الضغوط التي يتعرض لها الحكم، فهم في كل الأحوال يتقلبون على جمر النار، ولا أعذار. pic.twitter.com/yFdDoiK7QE — Hossam Zayed حُسام زايد (@hossamzayed95) September 21, 2020

​وأضاف الدسوقي في تصريح لموقع "مصراوي" أن: "التصرف جاء لا إراديًا، الحكام يتعرضون لضغوطات كبيرة".

وتابع: "الحكم قد يتسبب في هبوط فريق، إقالة جهاز فني وربما لجنة حكام بسبب خطأ غير مقصود في مباراة".

الكابتن هشام الدسوقي الحكم المساعد بعد اغلي هدف لانبى في الاسماعيلي واللعب توقف ومستنى قرار الفار وبيطلب من الله ان يكون قراره صح وربنا ما خيب ظنه وطلع قراره صح.



الحمدلله لسا في حكام بخير وبتخاف ربنا.



رساله ولقطة تدرس لجميع حكام مصر 👌

راعوا ضميركم محدش هينفعكم ✋ pic.twitter.com/kaBSEh33rn — Ahmed - Zamalek Forever ( 1 ) (@ah_061) September 21, 2020

​وأكد أن تطبيق تقنية الفيديو "رفع عن الحكام الكثير من الضغوطات بكل تأكيد، لكن يبقى على الحكم التركيز في المباراة للوصول بها إلى بر الأمان".

فى رأيى أن هشام الدسوقى الحكم المساعد لمباراة إنبى والإسماعيلى التى أقيمت مساء اليوم لم يرتكب خطأ أو يتجاوز مقتضيات عمله وكل ما فى الأمر أنه فى لحظة ما كان تحت ضغط نفسى بسبب حرصه على النجاح فتوسل إلى الله تعالى فأجابه فشكره ولم يظن أن الكاميرا ترقبه وبراڤو أيضاً المخرج محمد نصر — Khaled Abd ElAziz (@kh_aziz59) September 21, 2020

​وعلق وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز على المشهد، وكتب على "تويتر": "فى رأيى أن هشام الدسوقى الحكم المساعد لمباراة إنبى والإسماعيلى التى أقيمت مساء اليوم لم يرتكب خطأ أو يتجاوز مقتضيات عمله وكل ما فى الأمر أنه فى لحظة ما كان تحت ضغط نفسى بسبب حرصه على النجاح فتوسل إلى الله تعالى فأجابه فشكره ولم يظن أن الكاميرا ترقبه وبراڤو أيضاً المخرج محمد نصر".