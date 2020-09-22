مشاهد خاصة لحكم في الدوري المصري تثير جدلا واسعا... فيديو

وفي اللقطة التي رصدها مخرج مباراة الإسماعيلي وإنبي، يظهر الدسوقي الحكم المساعد لمباراة إنبي والإسماعيلي، وهو يقف على خط التماس وينظر إلى السماء ويتمتم، ثم يقبل يده (وهي عادة مصرية لشكر الله).
تحيه للشرفاء الغلبانين ❤️— Mohamed Y. Salem (@MohamedYSalem2) September 21, 2020
هشام الدسوقي حكم الراية في ماتش انبي والاسماعيلي لغي جون عشان اوفسايد واثناء ما حكم الساحة كان بيشوف الڤار فضل هشام يدعي ربنا ان قراره يطلع صح ووشه مخطوف ومرعوب وعمال يدعي ولما الڤار أكد الاوفسايد راح فضل يبوس ايده وش وضهر ❤
كل الدعم لك استمر 👏❤️ pic.twitter.com/LeNG8qZQAn
وقبل هذه اللقطة بثوان رفع إبراهيم الدسوقي رايته بداعي التسلل على محمد شريف لاعب فريق أنبي الذي سجل هدفًا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، واعترض لاعبو إنبي ما دفع حكم المباراة (الساحة) للجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، للتأكد من صحة قرار الدسوقي.
محمد نصر مخرج مباراة اليوم بين إنبي والإسماعيلي يحكي كواليس لقطة اليوم اللي عجبتنا كلنا للحكم المساعد "هشام الدسوقي": بعد اللقطة دي انا حسيت اني عملت كل حاجة الموسم ده#جمهور_التالتة#ONTIME_sports pic.twitter.com/yD4GR0wTQv— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 21, 2020
وسلط مخرج المباراة الكاميرا على إبراهيم الدسوقي الذي ظهر متوترا وقلقا، وينظر إلى السماء ويحرك شفتيه، ثم قام بتقبيل يديه عندما أثبت الفار صحة قراره.
وقال هشام الدسوقي تعليقا على ذلك إن تصرفه كان "لا إراديًا".
لقطة اليوم— Hossam Zayed حُسام زايد (@hossamzayed95) September 21, 2020
•• الحكم المساعد هشام الدسوقي.. يتنفس الصُعداء ويحمد الله بعدما أيد ال VAR قراره بإلغاء هدف انبي في مرمى الاسماعيلي للتسلل.
•• اللقطة كفيلة بأن تتحدث عن كم الضغوط التي يتعرض لها الحكم، فهم في كل الأحوال يتقلبون على جمر النار، ولا أعذار. pic.twitter.com/yFdDoiK7QE
وأضاف الدسوقي في تصريح لموقع "مصراوي" أن: "التصرف جاء لا إراديًا، الحكام يتعرضون لضغوطات كبيرة".
وتابع: "الحكم قد يتسبب في هبوط فريق، إقالة جهاز فني وربما لجنة حكام بسبب خطأ غير مقصود في مباراة".
الكابتن هشام الدسوقي الحكم المساعد بعد اغلي هدف لانبى في الاسماعيلي واللعب توقف ومستنى قرار الفار وبيطلب من الله ان يكون قراره صح وربنا ما خيب ظنه وطلع قراره صح.— Ahmed - Zamalek Forever ( 1 ) (@ah_061) September 21, 2020
الحمدلله لسا في حكام بخير وبتخاف ربنا.
رساله ولقطة تدرس لجميع حكام مصر 👌
راعوا ضميركم محدش هينفعكم ✋ pic.twitter.com/kaBSEh33rn
وأكد أن تطبيق تقنية الفيديو "رفع عن الحكام الكثير من الضغوطات بكل تأكيد، لكن يبقى على الحكم التركيز في المباراة للوصول بها إلى بر الأمان".
فى رأيى أن هشام الدسوقى الحكم المساعد لمباراة إنبى والإسماعيلى التى أقيمت مساء اليوم لم يرتكب خطأ أو يتجاوز مقتضيات عمله وكل ما فى الأمر أنه فى لحظة ما كان تحت ضغط نفسى بسبب حرصه على النجاح فتوسل إلى الله تعالى فأجابه فشكره ولم يظن أن الكاميرا ترقبه وبراڤو أيضاً المخرج محمد نصر— Khaled Abd ElAziz (@kh_aziz59) September 21, 2020
وعلق وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز على المشهد، وكتب على "تويتر": "فى رأيى أن هشام الدسوقى الحكم المساعد لمباراة إنبى والإسماعيلى التى أقيمت مساء اليوم لم يرتكب خطأ أو يتجاوز مقتضيات عمله وكل ما فى الأمر أنه فى لحظة ما كان تحت ضغط نفسى بسبب حرصه على النجاح فتوسل إلى الله تعالى فأجابه فشكره ولم يظن أن الكاميرا ترقبه وبراڤو أيضاً المخرج محمد نصر".
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