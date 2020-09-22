النيابة العامة السويسرية تطالب لأول مرة بسجن القطري ناصر الخليفي

طالبت النيابة العامة السويسرية، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ومجموعة "بي إن سبورت"، القطري ناصر الخليفي، لمدة 28 شهرا باتهامات الفساد والتعامل بالرشاوي.

كما طالبت النيابة السويسرية بحبس الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، ثلاث سنوات، وذلك في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، وذلك حسب قناة "يورونيوز" الإخبارية.

وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أمريكا الجنوبية وفي الولايات المتحدة.

ورفض القضاء السويسري، الذي يتولى القضية، دفع المتهمين باعتبار أن الاتهامات "مسمومة"، وأكد استكمال إجراءات المحاكمة. وأعادت القضية، الجدل مجددا بشأن كأس العالم 2022 الذي فازت بحق استضافة منافساته قطر، التي طالها اتهامات بدفع رشاوى.